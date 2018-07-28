Артем Дзюба: "Мы со страной – единое целое. Союз хрупкий, боюсь его потерять"

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о том, насколько важен эмоциональный настрой футболистов национальной команды. В субботу в Кремле тренеры и футболисты сборной России получили государственные награды (Станислав Черчесов, Игорь Акинфеев и Сергей Игнашевич), а также почетные грамоты.

– Как теперь найти мотивацию для игр в Лиге наций?

​– Нам наконец-то удалось развернуть страну к себе. Впервые за долгое время мы объединились. Мы со страной сейчас – единое целое. Союз хрупкий, я очень боюсь потерят этот момент. Мы должны еще лучше выступить!

Понимаю, что было много эмоций. Конечно, есть компоненты игры, в которых нужно прибавить. Но эмоции, страсть, желание играть от сердца у нас не отнимет никто. Это нельзя натренировать или как-то привить. Этот огонь должен быть в наших сердцах, в наших душах. Это сказочное ощущение, когда вся страна переживает. Когда люди по всей России люди веселятся... С поддержкой страны нам все по плечу! (Илья АНДРЕЕВ)