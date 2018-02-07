Артем Дзюба: "Мне нужно передавать привет Черчесову на поле"

Нападающий Артем Дзюба, зимой перешедший из "Зенита" в тульский "Арсенал" на правах аренды, сказал, что понимает, как должен действовать в команде под руководством Миодрага Божовича. Также форвард выразил удовлетворение от того, что провел на поле полный товарищеский матч против тбилисского "Динамо" (0:1).

– Три дня тренировались. Пока все тяжело, очень замедленно. Не на высшем уровне. Но на то и сборы, чтобы ко всему прийти постепенно, – сказал в эфире программы "Все на матч" Дзюба. – Хороший спарринг-партнер, хорошая физическая работа. Тут больше нужно нагрузиться, чем сам футбол. Хотя во втором тайме начали получше играть, имели массу моментов. Есть, над чем работать, но самое важное, что мы играем. 90 минут – это очень хорошо.

– Что именно от вас требует Миодраг Божович? Насколько это отличается от требований тренерского штаба "Зенита"?

– Пока требований не было. Я прекрасно понимаю, что делать, когда теряем мяч – если теряем, вступаем в единоборства. Если не получилось, отходим назад и действуем позиционно. Таких отличий, наверное, нет. Все-таки разные стили проповедуют две команды. В этом, наверное, отличие. Сейчас самое главное – набирать физические кондиции. Мы-то вообще с Ваней (Новосельцевым. - Прим. "СЭ") только три дня тренируемся. Для нас пока все тяжело. Но тяжело в учении, легко в бою. Благодаря этой практике, тренировочному процессу выдержали 90 минут. Значит, будет еще лучше и лучше.

– Что касается взаимопонимания с партнерами, пока, по матчу с тбилисским "Динамо", есть ощущение, что не хватает понимания, подсказа. Так ли это на самом деле, или это просто мнение со стороны?

– Нет, ну конечно – я же говорю, мы три дня тренируемся вместе. Два разных состава – один играл прошлую игру, сейчас другой. Мы, новички, молодые ребята, кто-то после травм. Поэтому, конечно, наша команда, которая была в первом тайме, она вообще не сыгранная, не совсем готовая физически. В том тайме было тяжело. Когда во втором тайме разбегались, плюс начали выходить ребята из другого состава, стало больше получаться и появились моменты. Для тренера главное – качество работы с мячом, качество физической работы. А результат – это важно в официальных играх.

– Вторую игру подряд за вами наблюдает тренерский штаб сборной России в лице Станислава Черчесова. У вас есть возможность передать ему привет.

– Ну, в первой игре, когда я вышел (Дзюба появился на поле на 71-й минуте матча против "Лудогорца", который завершился поражением туляков со счетом 0:1. – Прим. "СЭ"), как мне сказали, он уже ушел. Мне нужно передавать привет на футбольном поле – забитыми голами, передачами. И чтобы моя команда побеждала. А Станислав Саламович сказал, что для всех двери открыты. Поэтому будем доказывать.

– Мотивация сейчас зашкаливает, если говорить применительно к чемпионату мира и сборной?

– Я всегда выбирал футбол, на протяжении всей карьеры – уходил в аренду, если происходили какие-то моменты. Сейчас – не исключение. Конечно, чемпионат мира дома – такое бывает раз в карьере, раз в жизни. Поэтому, конечно же, цель номер один. Я поставил ее для себя – подготовиться и выступить... А там, как будет, поживем – увидим.

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