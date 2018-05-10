Артем Дзюба: "Между мной и Черчесовым нет никаких проблем"

Форвард "Арсенала" Артем Дзюба отметил, что между ним и главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым нет никаких проблем и он надеется на вызов в национальную команду.

– Конечно, ты все время замираешь (когда читаешь интервью Черчесова. – Прим. "СЭ") в плане того, что ждешь, – заявил в эфире программы Foot'больные люди Дзюба. – Вопросы, понимаешь, что будут, ответ — всегда очень интересен. Потому что от этого ответа во многом зависит, есть ли шанс, нет ли шанса. Если будет шанс и, дай Бог, вызовут, конечно же, мы поговорим и, я думаю, что проблем нет. Между нами нет никаких проблем, и я об этом уже говорил несколько раз и могу повториться.