Артем Дзюба: "Меня хотели закопать. И я думал, что это получится"

Нападающий сборной России и "Зенита" Артем Дзюба откровенно поговорил с болельщиками. В частности, он рассказал о самом сложном периоде своей карьеры – когда оказался не нужен бывшему главному тренеру петербургской команды Роберто Манчини. Тогда форвард был отдан в аренду в тульский "Арсенал". Там он хорошо себя проявил и был вызван в сборную России на чемпионат мира, где забил три гола и стал одним из героев.

– Если честно, я это время помню очень хорошо, и это, откровенно говоря, был очень тяжелый период, – сказал Дзюба. – От меня отвернулись практически все. Многие люди исчезли из моей жизни. И я благодарен, наверное, этой ситуации. Поначалу это было очень больно, неприятно, неожиданно, жестко. Но мои близкие друзья, семья сказали, что это для меня испытание, что меня испытывает Бог. Мой девиз был всегда такой: сдаться я всегда успею, это дело нехитрое, но нужно не сломаться, пройти испытание. Это было приключение, непростой путь, но в то же время поучительный и очень важный. Многим людям я очень благодарен. Незнакомые люди пришли мне на помощь.

Меня хотели закопать. И в один момент я думал, что это получится. Но я преодолел это. Никогда не сдавайтесь, даже если вам кто-то говорит, что вы плохой или еще что-то. Нет, не надо этому верить. А нужно верить в себя. И идти напролом. И будьте добрее друг к другу, любите ближнего своего. (Александр РОГУЛЕВ)