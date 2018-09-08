Артем Дзюба: "Концепция сборной России осталась прежней"

Форвард сборной России Артем Дзюба после победы над Турцией​ в матче Лиги наций (2:1) отметил, что концепция команды осталась прежней. Также он добавил, что всегды был командным игроком.

- Как изменилась сборная России?

- Концепция осталась прежней. Поменялись только игроки. Важно было, чтобы они тоже пропитались этой атмосферой. Спасибо огромное болельщикам, что прилетели! Это было очень важно, потому что в Турции за своих всегда шумно болеют.

- Черчесов сказал, что стиль команды это "мы", а не "я". Вам сложно победить свое "я"?

- Всегда был командным игроком. За то, чтобы в команде была хорошая атмосфера. Только в коллективе рождаются лидеры. Если каждый будет дорабатывать, как сегодня, то все получится. Тут Лунев выручил, тут другой, надо вгрызаться, вгрызаться! Ребята уставали, но продолжали бежать. А этом наша сила. (Дмитрий Зеленов)