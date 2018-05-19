11:10 | Футбол — Сборная России

Артем Дзюба: "Карпин, Эмери или Манчини в роли тренера моей "дрим-тим"? Вы убиваете, вышли бы без рулевого"

Артем ДЗЮБА. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Артем ДЗЮБА. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Форвард "Зенита" и сборной России Артем Дзюба в интервью RT ответил на вопрос, кого бы он выбрал в свою команду мечты из защитников, полузащитников и нападающего.

- Если бы вас пригласили играть за сборную мира против инопланетян и попросили назвать защитника, полузащитника и нападающего, с которыми бы вы хотели оказаться в одной команде, чьи фамилии назвали бы?

- Пусть защитником будет Серхио Рамос. В полузащите сыграет Зинедин Зидан. А на острие выступит Златан Ибрагимович.

- А если бы при этом попросили выбрать одного наставника, который бы тренировал "дрим тим", из трио Валерия КарпинаУнаи Эмери и Роберто Манчини?

- Вы меня убиваете. Вышли бы играть без рулевого. В крайнем случае Зидан стал бы играющим тренером.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/article/514847-dzyuba-sbornaya-rossii

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

неправильный ответ, Артём, нужно было сказать - Черчесов.

11:21

bvb1987

ха ха) троллят дзюбонатора)

11:21

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