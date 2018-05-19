Артем Дзюба: "Карпин, Эмери или Манчини в роли тренера моей "дрим-тим"? Вы убиваете, вышли бы без рулевого"

Форвард "Зенита" и сборной России Артем Дзюба в интервью RT ответил на вопрос, кого бы он выбрал в свою команду мечты из защитников, полузащитников и нападающего.

- Если бы вас пригласили играть за сборную мира против инопланетян и попросили назвать защитника, полузащитника и нападающего, с которыми бы вы хотели оказаться в одной команде, чьи фамилии назвали бы?

- Пусть защитником будет Серхио Рамос. В полузащите сыграет Зинедин Зидан. А на острие выступит Златан Ибрагимович.

- А если бы при этом попросили выбрать одного наставника, который бы тренировал "дрим тим", из трио Валерия Карпина, Унаи Эмери и Роберто Манчини?

- Вы меня убиваете. Вышли бы играть без рулевого. В крайнем случае Зидан стал бы играющим тренером.