Артем Дзюба: "К приметам отношусь спокойно"

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба ответил на вопросы женской национальной команды. Интервью опубликовано пресс-службой РФС.

- Как ты относишься к приметам? Есть у тебя свои приметы?

- Я спокойно отношусь к приметам. Как таковых примет у меня нет. Если предыдущая игра была удачной, я стараюсь, например, те же кроссовки обуть, что и перед прошлым матчем. Какие-то вещи на уровне подсознания. В последнее время слушаю определенную музыку перед игрой, настраиваю себя.