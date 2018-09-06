Артем Дзюба: "Готовить особо не умею, но покушать люблю, особенно оливье"

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба ответил на вопросы женской национальной команды. Интервью опубликовано пресс-службой РФС.

- Ты умеешь готовить? Какое твое любимое блюдо?

- Готовить особо не умею. Какие-то банальности я смогу сделать, но готовить - нет. Должны быть рядом люди, которые... Я люблю покушать вкусно. Любимое блюдо? Я люблю салат оливье, люблю пюре с котлеткой. Вообще люблю русскую еду: борщ, щи. Каши любые ем, кроме геркулесовой. Люблю домашнюю еду: сосисочки, котлетки. А от оливье я вообще с ума схожу.

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