Артем Дзюба: "Голуби пытались перехватить мяч, когда турки врывались в нашу зону"

Капитан сборной России Артем Дзюба прокомментировал победу над командой Турции (2:0) в рамках группового турнира Лиги наций.

- Чувствуете, что защитники плотнее держат вас после ЧМ?

- Есть такое. Даже с ребятами сейчас это обсуждали. Как же так? Черышев выбегает, его никто не держит, а меня двое душат. Говорю: "Хоть бы тебя схватили, а я один стоял". Но на самом деле - пусть держат. Если меня двое держат, значит, появляются зоны для партнеров. Для меня не главное забивать - я не лукавлю. Главное, что мы победили. Приятно, что соперники готовятся, разбирают нас. Не думаю, что я - основная ударная сила, у нас вся команда ударная сила. Просто возникает много моментов, когда мы выходим через длинные и средние передачи, я сбрасываю скоростным ребятам. В этом наша сила. Когда это получается - хорошо

- Как вам игра Гильерме?

- Супер! Он два раза сыграл "на ноль". Это очень хороший показатель, очень спокойно и уверенно. Наша вратарская линия никогда не вызывала опасений. Игорь (Акинфеев) принял такое решение... Андрей Лунев демонстрировал мастерство, теперь - Гильерме. Никто не выпадает. Вся команда - одно целое, все сражаются. После такого становится легче играть, а когда кто-то выпадает - начинаются проблемы.

- Видели голубей на поле?

- Честно говоря, в первом тайме нам всем было так плохо, что я никого не видел вокруг. Только в нашей штрафной, когда турки врывались пару раз, голуби пытались перехватить мяч. Но в целом я был сфокусирован на своих задачах.

- Почему плохо было?

- Не знаю. Может быть, график плотный, да и поле тяжелое, много песка. Пришлось ждать, когда второе дыхание откроется. Моментально сели ноги, надо было перебороть этот момент. Во втором тайме уже было проще.

- Показалось, что со шведами, вы много энергии потратили, и на этот матч не хватило.

- Возможно. Все устают. График плотный, плюс моя игра - это много единоборств. С моим ростом и весом нужно привыкать к постоянным играм через два на третий. Восхищаюсь ребятами в Европе, которые постоянно играют в таком режиме. Нам нужно привыкать к этому. Все от головы идет. (Александр Рогулев)

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