Артем Дзюба: "Есть стереотип, что русские - суровые. Анюков, конечно, частенько это подтверждает "

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба откровенно поговорил с болельщиками. Он рассказал, почему после голов кричит "Vamos!" ("Давай!" или "Вперед!").

- Это теперь культовое слово, а раньше было моим словом-паразитом. Приходилось общаться с португалоговорящими и испаноговорящими, ведь я пытаюсь быть коммуникабельным, хотя есть стереотип, что русские суровые, - сказал Дзюба. - Саша Анюков, конечно, частенько подтверждает это. Так вот, я стараюсь этот стереотип убрать, поэтому и перенимаешь подобное от иностранцев. Я даже когда детям забиваю, кричу "Vamos!".