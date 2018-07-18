Артем Дзюба: "Еще раз хотел бы всех поблагодарить за нежность, доброту и любовь"

Форвард "Зенита" и сборной России Артем Дзюба в Инстаграме поблагодарил болельщиков за поддержку.



- Всем здравствуйте, вы знаете, еще раз хотел бы всех поблагодарить за смски, сообщения, за вашу нежность, доброту и любовь, - сказал Дзюба. - Безумно приятны все ваши пожелания и поздравления, ваша теплота. Все это греют мою душу. Безумно приятно за ваше искренне отношение ко всем нам.







Напомним, что Дзюба и полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев – во время ЧМ-2018 преодолели отметку в миллион подписчиков в личных аккаунтах в Инстаграме. Они первыми из игроков национальной команды собрали такое количество поклонников в популярной соцсети.