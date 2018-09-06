Артем Дзюба: "Чувствую себя на 22 года"

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба ответил на вопросы женской национальной команды. Интервью опубликовано пресс-службой РФС.

- Тебе недавно исполнилось 30 лет. А на какой возраст ты себя ощущаешь?

- Где-то на 22, не больше. Я действительно не чувствую свой возраст. Еще через десять лет я, наверное, буду чувствовать себя так же. У нас договоренность с ребятами: сколько бы нам не было лет, мы должны оставаться детьми, дурачиться, прикалываться. Возраст нам не помеха. Это условные цифры.

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