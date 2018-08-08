Артем Дзюба: "Черчесов говорил нам: "Вы на передовой, как на войне"

Форвард сборной России Артем Дзюба рассказал, как настраивал команду на чемпионате мира главный тренер Станислав Черчесов.

- Впервые за мою карьеру все спортсмены настолько сплотились ради одной общей цели, стали дружным коллективом, буквально семьей. И после турнира мы намного теплее общаемся. Тренер Станислав Саламович Черчесов так и говорил нам: "Вы на передовой, как на войне. И мало кто в вас верит. Только вы на поле – и больше никого". И мы понимали: вернемся либо с почестями, либо с руганью, - цитирует футболиста sobaka.ru. - Просто классическое "со щитом или на щите". А нам хотелось, чтобы страна нами гордилась. И мы были безумно счастливы, что происходит такое: бабушки, дети, девушки – все смотрят футбол и испытывают суперэмоции. Нас стали узнавать везде, реально, как рок-звезд! Волшебный турнир, волшебные ощущения.

На ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала, где уступила сборной Хорватии (2:2, по пенальти – 3:4).