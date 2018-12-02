15:32 | Футбол — Сборная России

Артем Дзюба: "Бельгия - жесткий фаворит группы, а сборной Сан-Марино я всегда рад"

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Форвард сборной России Артем Дзюба рассказал, что он думает о результатах жеребьевки отборочного турнира Евро-2020.

 

- Начинал смотреть жеребьевку дома, потом пришлось ехать в аэропорт. По пути друзья слали мне наших соперников, а в аэропорту я досмотрел церемонию в интернете. Группа очень тяжелая, - цитирует форварда официальный Твиттер сборной. - Бельгия – жесткий фаворит группы, она одна из лучших сборных в мире наряду с Францией, Испанией. Шотландцы очень неприятные, особенно дома.

 

 Кипр также домашняя команда, может попортить нервы любому. Казахстан порой ловит соперников на своем поле. Единственное, мне понравилось, что к нам попала сборная Сан-Марино. Этой команде я рад всегда. В общем, группа непростая. Будем сражаться за путевку, битва обещает быть жаркой.

 

Соперниками сборной России по группе I стали сборные Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

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Материалы сюжета: Чемпионат Европы-2020. Жеребьевка отборочного турнира
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