01:44 | Футбол — Сборная России

Артем Дзюба: "Ари? Рад его видеть в сборной"

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Нападающий сборной России Артем Дзюба отметил, что рад вызову в национальную команду форварда Ари. Бразилец с российским гражданством дебютировал за россиян в товарищеском матче против Германии (0:3).

- Ари? У нас хорошие отношения, мы вместе играли в "Спартаке" долгое время, - приводит пресс-служба РФС слова Дзюбы. - Обменялись парой шуточек сейчас. Давно друг друга знаем, общались неплохо. И сейчас рад видеть. Это футбол, конкуренция. Чем больше игроков хорошего качества, тем лучше. 

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