Артем Дзюба: "Англию в полуфинале ЧМ-2018 мы бы обыграли. В финале крупно проиграли бы Франции"

Нападающий сборной России Артем Дзюба в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24" отметил, что ему было больно наблюдать за полуфиналом чемпионата мира-2018 между Англией и Хорватией. По его мнению, на месте хорватов могла оказаться российская команда.

- Мне самому было больно смотреть полуфинал Англии и Хорватии, - заявил Дзюба. - Уверен, если бы мы обыграли по пенальти хорватов, то обыграли бы и англичан на таком кураже, да еще и дома. Но в финале бы сто процентов уступили французам. Возможно, даже очень крупно - 2:5, 2:6. Но это было бы уже не важно. Мы были бы в финале, и это осталось бы навсегда.