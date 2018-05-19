10:50 | Футбол — Сборная России

Артем Дзюба: "Акинфеев и Игнашевич - легенды, которые оставили неизгладимый след в мировом футболе"


Форвард "Зенита" и сборной России Артем Дзюба в интервью RT отметил, что в нынешней национальной команде вратарь Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич вызывают у него огромное уважение. 

 
Сергей ИГНАШЕВИЧ - снова в сборной.Игнаш Муромец! Вот за это Игнашевича и уважают

Роман Зобнин  признался, что во время первого попадания в сборную был крайне впечатлен вами и братьями Алексеем и Василием Березуцкими. Вы были для него чем-то вроде идолов. Есть ли сейчас такой кумир лично у вас? 

- Очень приятно слышать такое. У меня такого, наверное, нет. Но все равно есть люди, которые вызывают огромное уважение. Игорь Акинфеев, вернувшийся в сборную Сергей Игнашевич – это легенды, которые уже оставили неизгладимый след не только в российском, но и в мировом футболе.

- Как вы отреагировали на возвращение Игнашевича в национальную команду? 

- Спокойно. Сергей - профессионал, один из лучших футболистов в истории российского футбола. Я этому не удивился, был только рад.

                                                          Сбор особого назначения

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/article/514847-dzyuba-sbornaya-rossii

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