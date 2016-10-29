Аршавин уверен, что бронза сборной России на Euro-2008 стала плодом еще советской системы подготовки

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин, выступающий за "Кайрат", причисляет себя к игрокам, воспитанным советской школой. По его словам, бронзовые медали, завоеванные национальной командой на чемпионате Европы 2008 года - заслуга системы подготовки, разработанной в Советском союзе.

На вопрос, не считает ли он, что последнее по- настоящему сильное поколение футболистов относится к советской школе, Аршавин ответил:

"Может быть это логично, потому что школ было больше, а игроков готовили лучше. И то, на что мы наиграли в 2008 году, тоже причисляю тем последним, кто вышел из советской школы. И себя я причисляю к ним".

Аршавин затруднился ответить на вопрос, не кажется ли ему, что российский футбол топчется на месте.

"Не знаю, очень много параметров, по которым нужно судить. Нужно глобально изучить вопрос", - сказал он.

Бывший хавбек "Зенита" считает, что сейчас в России сложилась благоприятная ситуация для того, чтобы клубы начали спонсировать частные инвесторы.

"Инфраструктура поднимается, строятся стадионы, мне кажется, это будет привлекать болельщиков, - считает Аршавин. - Единственное, сейчас у многих клубов финансовая ситуация тяжелая, это расстраивает. Это связано с тем, что в стране кризис, у государства нет денег на это. Это должно подталкивать к тому, чтобы в футбол приходили частные инвесторы".