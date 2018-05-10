Аршавин считает, что Смолов и Головин могут заявить о себе в Европе

Бывший капитан сборной России, форвард "Кайрата" Андрей Аршавин выразил мнение, что из нынешних российских футболистов в Европе могли бы заявить о себе Александр Головин из ЦСКА и Федор Смолов из "Краснодара". Об этом он сказал в передаче "НогаМяч".

Ранее сообщалось об интересе к Смолову со стороны "Вест Хэма", а Головин называется в числе возможных приобретений лондонского "Арсенала".