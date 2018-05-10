21:34 | Футбол — Сборная России

Аршавин считает, что Смолов и Головин могут заявить о себе в Европе

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Бывший капитан сборной России, форвард "Кайрата" Андрей Аршавин выразил мнение, что из нынешних российских футболистов в Европе могли бы заявить о себе Александр Головин из ЦСКА и Федор Смолов из "Краснодара". Об этом он сказал в передаче "НогаМяч".

Ранее сообщалось об интересе к Смолову со стороны "Вест Хэма", а Головин называется в числе возможных приобретений лондонского "Арсенала".

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=HC4mEIFJkvA

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Если бы могли уже давно бы там играли , только глупцы могут считать скаутов больших клубов лохами . А заметки , слухи и другие новости типа - интересуются клубы в Европе - чаще всего штампуют по просьбе агентов игроков . Вот пройдёт ЧМ и ясно будет - кто чего достоин на самом деле , хотя честно говоря видя нашу сборную - понимаешь что её ждёт .

21:51

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