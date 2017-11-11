Аркадий Дворкович: "Мало огня в глазах у нападающих сборной России"

Заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович после контрольного матча Россия – Аргентина (0:1) выделил в составе россиян Игоря Акинфеева. Также он высоко оценил реконструированные "Лужники".

– Ничья 0:0 была бы более справедлива, – сказал Дворкович. – Стоит пересмотреть момент с голом. Говорят, там был в офсайд при пасе на фланг. В обороне мы сыграли в целом дисциплинированно. Спасал Акинфеев. Но нам еще нужно работать, чтобы вывести сборную на топ-уровень. Атака у нас была в целом не акцентированной. Мало сыгранности и огня в глазах у нападающих.

– Как вам Месси?

– Как только мяч был у его левой ноги, возникала опасность. Пару острых передач он отдал. Да и в голе поучаствовал.

– "Лужники" впечатлили?

– Шикарный стадион. Школьником я был тут на церемонии открытия Олимпиады-80. Сейчас это просто дворец футбола! Тут комфортно и зрителям, и игрокам. Главная арена страны, здесь чувствуется дух славной истории. (Александр МУЙЖНЕК)

Трансляция матча Россия – Аргентина