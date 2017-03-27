Ари: "В сборной России приложил бы максимум усилий - это могу гарантировать"

Нападающий "Локомотива" Ари в интервью "СЭ" отметил, что готов выступать за сборную России, если это понадобится. По словам форварда, он не боится конкурнеции с Артемом Дзюбой, Александром Кокориным, Федором Смоловым или Александром Бухаровым.

– Будь вы сейчас в сборной, спасли бы нас от поражения в матче с ивуарийцами?

– Приложил бы максимум усилий – это могу гарантировать.

– Если сейчас вам снова позвонит главный тренер нашей команды и призовет на помощь, сможете изъясниться с ним по-русски? Давайте смоделируем диалог. Добрый вечер, я Станислав Черчесов.

– (Отвечает на русском.) Добрый вечер.

– Ты готов выступать за сборную России?

– Да, я готов.

– На каком месте себя видишь? Готов к конкуренции?

– (Приводим ответ дословно.) Я знаю, что на моей позиции Дзюба, Кокорин. Еще один… Смолов! Еще один… Бухаров! Если хочешь, чтобы я помог, конечно, буду показывать все на поле, чтобы ты сама увидела. Могу направо, налево – что хочешь! (Филипп ПАПЕНКОВ)

Поное интервью Ари