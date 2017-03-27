Ари: "В сборной России приложил бы максимум усилий - это могу гарантировать"

Нападающий "Локомотива" Ари в интервью "СЭ" отметил, что готов выступать за сборную России, если это понадобится. По словам форварда, он не боится конкурнеции с Артемом Дзюбой, Александром Кокориным, Федором Смоловым или Александром Бухаровым.
– Будь вы сейчас в сборной, спасли бы нас от поражения в матче с ивуарийцами?
– Приложил бы максимум усилий – это могу гарантировать.
– Если сейчас вам снова позвонит главный тренер нашей команды и призовет на помощь, сможете изъясниться с ним по-русски? Давайте смоделируем диалог. Добрый вечер, я Станислав Черчесов.
– (Отвечает на русском.) Добрый вечер.
– Ты готов выступать за сборную России?
– Да, я готов.
– На каком месте себя видишь? Готов к конкуренции?
– (Приводим ответ дословно.) Я знаю, что на моей позиции Дзюба, Кокорин. Еще один… Смолов! Еще один… Бухаров! Если хочешь, чтобы я помог, конечно, буду показывать все на поле, чтобы ты сама увидела. Могу направо, налево – что хочешь! (Филипп ПАПЕНКОВ)
AnatolyNZ
Не надо иностранцев в сборной России.Как сыграют в 2018 своими,тогда может возьмутся за весь футбол,в первую очередь за детский.И наведут порядок с зарплатами футболистов.А сейчас у меня чувство,что мы своей сборной Выборгского училища ГА 1965 года, сейчас без проблем могли бы играть в 1-й лиге(ФНЛ).И ещё, надо избавляться от таких руководителей футбола,как МУТКО.
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