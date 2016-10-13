03:20 | ФУТБОЛ — Сборная России

Ари: "Принял бы вызов в сборную России? Конечно!"

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Нападающий "Краснодара" Ари подчеркнул, что не оставляет надежды на попадание в сборную России, сообщают "Известия". Бразилец выступает в российском чемпионате с 2010 года. Ранее он говорил, что намерен получить российский паспорт.

– Хотели бы вы получить российское гражданство?

– После того как Фабио Капелло покинул пост главного тренера сборной России, это стало намного сложнее. При итальянском специалисте мы начали процесс получения российского гражданства, подписали кое-какие документы, но потом этот процесс застопорился. 

– Новый наставник национальной команды не выходил с вами на связь?

– Нет, ни разу.

– А если бы он пригласил вас в команду, приняли бы его предложение?

– Конечно, почему нет?!

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/637416

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