12:34 | Футбол — Сборная России

Ари: "После получения российского паспорта у меня еще больше желания играть за сборную"

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Форвард "Краснодара" Ари сказал, что хочет играть за сборную России.

- После того, как я получил российский паспорт, у меня появилось еще больше желания играть за сборную России. Сейчас я стараюсь прежде всего сосредоточиться на выступлениях за клуб, - сказал игрок в интервью официальному сайту "Краснодара". - Если я буду хорошо играть в "Краснодаре" и помогать команде добиваться побед - уверен, тренерский штаб сборной обратит на меня внимание и пришлет вызов.

Все о чемпионате России – здесь.

Турнирная таблица чемпионата.

 

 

Дополнительная информация

https://www.fckrasnodar.ru/team/video/object/?object_id=132548

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