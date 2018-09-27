Ари: "После получения российского паспорта у меня еще больше желания играть за сборную"

Форвард "Краснодара" Ари сказал, что хочет играть за сборную России.

- После того, как я получил российский паспорт, у меня появилось еще больше желания играть за сборную России. Сейчас я стараюсь прежде всего сосредоточиться на выступлениях за клуб, - сказал игрок в интервью официальному сайту "Краснодара". - Если я буду хорошо играть в "Краснодаре" и помогать команде добиваться побед - уверен, тренерский штаб сборной обратит на меня внимание и пришлет вызов.

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