Ари: "Попасть в сборную России - моя цель!"

Форвард "Локомотива" Ари в интервью "Известиям" заявил, что поставил себе цель попасть в сборную России. Напомним, что бразилец в ближайшее время получит российское гражданство.

– Насколько реально проявить себя за оставшиеся до чемпионата мира полгода и привлечь внимание главного тренера сборной России?

– Это моя цель! Почему нет? Думаю, это вполне реально. Но пока моим приоритетом остается, повторюсь, скорейшее возвращение на поле и помощь "Локомотиву" в завоевании чемпионства.