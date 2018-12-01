12:47 | Футбол — Сборная России

Ари не стал комментировать решение Черчесова выпустить его, а не Чалова в игре со Швецией

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Нападающий сборной России  Ари не хочет комментировать решение главного тренера команды Станислава Черчесова, который в матче группового турнира Лиги наций со Швецией (0:2) выпустил его, а не Федора Чалова. Эта игра стала дебютной для Ари в сборной России.

– Думаю, этот вопрос стоит задать тренеру. Не люблю комментировать подобные решения и высказывать свое мнение по отношению к другим футболистам, – цитирует RT Ари. – Относительно себя могу сказать, что нахожусь в хорошем состоянии. Доволен началом сезона в "Краснодаре". Планирую поддерживать такой же ритм.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/578158-ari-chalov-sbornaya

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