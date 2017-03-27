Ари: "Когда история с получением гражданства вошла в стадию "заморозки", следить за российской сборной стал меньше"

Нападающий "Локомотива" Ари в интервью "СЭ" отметил, что не смотрел товарищеский матч сборной России против Кот-д’Ивура (0:2). По словам бразильца, после "заморозки" вопроса с российским гражданством, он стал меньше уделять внимания национальной команде.

– Матч сборной России с Кот-д’Ивуаром смотрели?

– Честно говоря, нет, – проводил вечер с дочкой.

– Но моменты наверняка видели?

– Нарезку, но от комментариев воздержусь.

– Постойте – так не пойдет.

– Понятно, что такое поражение при своих болельщиках – это тяжелый удар. А вообще должен признаться, что, когда моя история с получением российского гражданства вошла в стадию "заморозки", следить за российской сборной стал меньше.

А вот раньше – да, был большой-большой энтузиазм! Я ведь женился на русской, и многие меня подкалывали: мол, специально нашел себе невесту, чтобы получить паспорт. Но со временем все затихло. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Полное интервью Ари