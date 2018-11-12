Ари дал первое интервью в сборной России. На русском

Нападающий Ари, впервые вызванный в сборную России для подготовки к матчам с Германией и Швецией, дал первое интервью на русском языке. Сегодня натурализованный бразилец прибыл в расположение национальной команды на сбор в Новогорске.
15 ноября россияне проведут контрольный матч с Германией в Лейпциге, а 20-го – игру Лиги наций со Швецией в Сольне.
Первый комментарий форварда Ари из расположения сборной России 🗣️ pic.twitter.com/yuihRtyiS9– Сборная России (@TeamRussia) 12 ноября 2018 г.
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