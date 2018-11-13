Ари: "Чувствую себя русским"

Нападающий "Краснодара" и сборной России Ари прокомментировал критику в связи со своим вызовом в национальную команду.

– Есть определенная волна критики в связи с вызовом в сборную очередного натурализованного футболиста. У вас есть методы, как не замечать ее?

– Подобная критика всегда существует. Я живу с этим спокойно. Тем более, есть масса примеров натурализации разных спортсменов. Я себя чувствую русским, играют тут 9 лет, половину карьеры провел здесь. Буду доказывать на поле, чтобы в России меня приняли. (Александр Рогулев)

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