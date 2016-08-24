18:58 24 августа | ФУТБОЛ — Сборная России

Аргентинский физиотерапевт и массажист-реабилитолог "Динамо" приглашены в сборную России

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Аргентинский физиотерапевт Серхио Габриэль де Сан Мартин и массажист-реабилитолог Рунис Бурханов приглашены в сборную России, информирует официальный сайт "Динамо". Оба специалиста будут совмещать работу в сборной с обязанностями в клубе.

Напомним, что сборной России, которую возглавил бывший наставник "Динамо" Станислав Черчесов, предстоят товарищеские матчи против Турции (31 августа) и Ганы (6 сентября).

Дополнительная информация

http://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=12315

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Материалы сюжета: Россия: играем с Турцией и Ганой

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КОММЕНТАРИИ (1)
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vitvk

В ,,Динамо,, видно уже реабилитировать некого...Черчесову в помощники Трефилова с Мамиашвили надо,тоже реаниматорами...

19:34 24 августа

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