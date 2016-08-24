Аргентинский физиотерапевт и массажист-реабилитолог "Динамо" приглашены в сборную России

Аргентинский физиотерапевт Серхио Габриэль де Сан Мартин и массажист-реабилитолог Рунис Бурханов приглашены в сборную России, информирует официальный сайт "Динамо". Оба специалиста будут совмещать работу в сборной с обязанностями в клубе.

Напомним, что сборной России, которую возглавил бывший наставник "Динамо" Станислав Черчесов, предстоят товарищеские матчи против Турции (31 августа) и Ганы (6 сентября).