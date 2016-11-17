13:50 | ФУТБОЛ — Сборная России

Арена ЦСКА будет тренировочной для сборной России на Кубке конфедераций

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Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по вопросам подготовки и проведения чемпионата мира 2018 года Вадим Тюльпанов сообщил, что с большой долей вероятности новый стадион ЦСКА станет тренировочной ареной для сборной России на предстоящем Кубке конфедераций.

Стадион армейцев был сдан в эксплуатацию в середине августа, вместимость арены - около 30 тысяч зрителей.

- Скорее всего, арена ЦСКА будет тренировочной для сборной России на Кубке конфедераций, - приводит ТАСС слова Тюльпанова.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт- Петербург, Казань и Сочи.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3791748

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