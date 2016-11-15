20:49 | ФУТБОЛ — Сборная России

Арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота сборной России

0
0
0
17

В середине второго тайма товарищеского матча сборных России и Румынии серьезную ошибку допустил арбитр Алексей Кульбаков. Рефери из Белоруссии неправильно оценил единоборство Андрея Семенова с Флорином Андоне и не назначил пенальти в ворота хозяев поля. Защитник российской команды дважды сфолил на сопернике, задержав нападающего гостей руками, – на поле и за его пределами. Мяч при этом оставался в игре. Румыны пытались объяснить это судье, но тщетно. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча Россия - Румыния

0
0
0
17
Материалы сюжета: Россия против Катара и Румынии
Материалы REN-TV

Гиви наступает из Приднестровья...

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Женщину-трансгендера отправляют в мужское СИЗО в Москве...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (17)
Войти, чтобы оставить комментарий

echo2011

Если фиксировать нарушение,то назначать за него штрафной,но никак не пенальти.А в принципе там оба игрока толкались.

23:02

pushgun

Матч же в Грозном проходил. Что же салют отменять из-за этого пенальти. Результат обеспечен как всегда, отличной игрой команды.

22:40

Flamenco

Арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота сборной России _____________________________________________________________________________________________________________ Судья не захотел рисковать жизнью!!! Да и сбродники окрылены, думают, что выиграли ))

22:07

trops57

Нормально судья отсудил. Если и ошибался, то одинаково в обе стороны. Давл играть, а игроки опешили и всё ждали свисток. Пенальти? А что можно и пенальти, при желании. У нас на первенство области однажды, местный судья назначил команде гостей пенальти, за нарушение произошедшее возле углового флажка. Гол был забит, результат сделан. Я думал что это уникальный случай, оказывается СЭ всерьёз обсуждает подобные ситуации

22:01

onlywhitespartak

Кстати интересно, а как этот эпизод трактовать нарушение за пределами поля ? Потому что там два нарушения было , одно до штрафной , другое и более явное за пределами поля , но нарушение было , я смотрю сборная с бомжатни пример берет. Нечего без админ ресурса не может

21:39

Снежик

И где ж там нарушение В ПРЕДЕЛАХ ШТРАФНОЙ? за пределами поля по определению не может быть "в штрафной"

21:34

resifi

Такое впечатление что этот судья вообще первый раз свисток в руки взял!

21:22

milint

100% штрафной. Но и его судья испугался давать. Россия, Чечня... мало-ли что...

21:18

fedland

Только с помощью братьев Белорусов смогли выиграть...Может их всех назначить на матяи нашей сборной на ЧМ-18? Глядишь и чемпионами мира станем...)))

21:16

Papasha_Killer

нарушение было в штрафной, глаза протри. Там 2 пеналя было

21:12

П_о_в_а_р

Пенальти то где вы увидели? За штрафной было первое нарушение, а затем за полем.)) З.Ы. Каклота негодует.)) радостно.)

21:11

Красно синий

А пенальти-то откуда? Бобров видимо хреново правила знает. Либо просто тормоз.

21:07

энильдо

Правильно Бобров разобрался. Пенальти должен был быть, а Семенова нужно было выгнать за это с поля.

21:04

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

и не давать*

21:01

Maedhros

там семёнов аккуратно облетел угол штрафной и вывалился с андоне за поле. в штрафную если и заходили, то на полбутсы.

21:01

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

т.е. если держать руками за бровкой и девать вернуться в игру, то это не нарушение?) забавно. прям бушидо какое-то).

21:01

С.Мороз

СЭ-нарушение было за пределами штрафной!!!Штрафной-Да,но не пенальти...смотрите матч внимательнее!!!

21:00

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ