Арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота сборной России

В середине второго тайма товарищеского матча сборных России и Румынии серьезную ошибку допустил арбитр Алексей Кульбаков. Рефери из Белоруссии неправильно оценил единоборство Андрея Семенова с Флорином Андоне и не назначил пенальти в ворота хозяев поля. Защитник российской команды дважды сфолил на сопернике, задержав нападающего гостей руками, – на поле и за его пределами. Мяч при этом оставался в игре. Румыны пытались объяснить это судье, но тщетно. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча Россия - Румыния