В середине второго тайма товарищеского матча сборных России и Румынии серьезную ошибку допустил арбитр Алексей Кульбаков. Рефери из Белоруссии неправильно оценил единоборство Андрея Семенова с Флорином Андоне и не назначил пенальти в ворота хозяев поля. Защитник российской команды дважды сфолил на сопернике, задержав нападающего гостей руками, – на поле и за его пределами. Мяч при этом оставался в игре. Румыны пытались объяснить это судье, но тщетно. (Александр БОБРОВ)
echo2011
Если фиксировать нарушение,то назначать за него штрафной,но никак не пенальти.А в принципе там оба игрока толкались.
23:02
pushgun
Матч же в Грозном проходил. Что же салют отменять из-за этого пенальти. Результат обеспечен как всегда, отличной игрой команды.
22:40
Flamenco
Арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота сборной России _____________________________________________________________________________________________________________ Судья не захотел рисковать жизнью!!! Да и сбродники окрылены, думают, что выиграли ))
22:07
trops57
Нормально судья отсудил. Если и ошибался, то одинаково в обе стороны. Давл играть, а игроки опешили и всё ждали свисток. Пенальти? А что можно и пенальти, при желании. У нас на первенство области однажды, местный судья назначил команде гостей пенальти, за нарушение произошедшее возле углового флажка. Гол был забит, результат сделан. Я думал что это уникальный случай, оказывается СЭ всерьёз обсуждает подобные ситуации
22:01
onlywhitespartak
Кстати интересно, а как этот эпизод трактовать нарушение за пределами поля ? Потому что там два нарушения было , одно до штрафной , другое и более явное за пределами поля , но нарушение было , я смотрю сборная с бомжатни пример берет. Нечего без админ ресурса не может
21:39
Снежик
И где ж там нарушение В ПРЕДЕЛАХ ШТРАФНОЙ? за пределами поля по определению не может быть "в штрафной"
21:34
resifi
Такое впечатление что этот судья вообще первый раз свисток в руки взял!
21:22
milint
100% штрафной. Но и его судья испугался давать. Россия, Чечня... мало-ли что...
21:18
fedland
Только с помощью братьев Белорусов смогли выиграть...Может их всех назначить на матяи нашей сборной на ЧМ-18? Глядишь и чемпионами мира станем...)))
21:16
Papasha_Killer
нарушение было в штрафной, глаза протри. Там 2 пеналя было
21:12
П_о_в_а_р
Пенальти то где вы увидели? За штрафной было первое нарушение, а затем за полем.)) З.Ы. Каклота негодует.)) радостно.)
21:11
Красно синий
А пенальти-то откуда? Бобров видимо хреново правила знает. Либо просто тормоз.
21:07
энильдо
Правильно Бобров разобрался. Пенальти должен был быть, а Семенова нужно было выгнать за это с поля.
21:04
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
и не давать*
21:01
Maedhros
там семёнов аккуратно облетел угол штрафной и вывалился с андоне за поле. в штрафную если и заходили, то на полбутсы.
21:01
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
т.е. если держать руками за бровкой и девать вернуться в игру, то это не нарушение?) забавно. прям бушидо какое-то).
21:01
С.Мороз
СЭ-нарушение было за пределами штрафной!!!Штрафной-Да,но не пенальти...смотрите матч внимательнее!!!
21:00