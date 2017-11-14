Анзор Кавазашвили: "В ближайшее время у сборной России не будет состава лучше, чем сейчас"

Бывший вратарь сборной СССР и "Спартака" Анзор Кавазашвили уверен, что игра сборной России в матче с Испанией будет похожа на встречу с Аргентиной (0:1). При этом экс-голкипер подчеркнул, что национальной команде после игры с испанцами будет нельзя экспериментировать с тактикой.

– Думаю, что у нас не будет в ближайшее время лучше состава, чем тот, который вышел в матче с Аргентиной, – считает Кавазашвили. – Может, до чемпионата мира еще произойдет одно-два изменения, но не больше. Теперь важно определиться, в какой футбол на домашнем первенстве мы будем играть – обороняться и из глубины атаковать за счет резких скоростных футболистов или же выступать с позиции силы. Это наигрывается годами, а мы только-только начали. После матча с испанцами уже экспериментировать нельзя.

Если говорить о самой встрече, то она будет похожа на ту, что была с Аргентиной. Первый тайм мы опять будем пятиться назад, уступим середину поля. А это важно – если ты уступил середину, то ты в проигрышном положении. Но будем верить в лучшее.

Напомним, что матч Россия – Испания состоится сегодня, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи. (Павел ГУРЕВИЧ)