Анзор Кавазашвили: "Увидел на поле Ари – чуть не обалдел! Он уже заканчивать должен с седой бородой"

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в интервью "СЭ" высказался по поводу дебюта Ари за сборную России в товарищеском матче с Германией (0:3). 32-летний бразилец получил паспорт РФ в июле, а сейчас впервые вызван в нашу национальную команду. Он на поле вышел в стартовом составе и был заменен на 55-й минуте.

– Дзюба заболел, и впереди больше некому играть. Надеялся, что Чалов сыграет с первых минут. Это хорошо – наш воспитанник. Но вдруг я увидел, что на позиции нападающего увидел Ари… Чуть не обалдел! – сказал Кавазашвили. – Ребята, он уже 15 лет в России играет! (На самом деле 8 лет – Прим. "СЭ"). Уже должен заканчивать здесь с седой бородой. Ему должны дать грамоту от Совета министров СССР – не России, а именно СССР – за то, что он согласился получить паспорт и задержаться. Ари – хороший парень, много работает. Но его нельзя ставить в состав, потому что это не клубный футбол, а сборная. Дзюбу держали по два-три защитника и не могли с ним справиться. Ари так же жестко играет, очень работоспособен. Но он не смог ни в одном моменте обыграть защитников сборной Германии.

– Как вам игра в обороне? Черчесов решил начать в четыре защитника.

– У нас есть проблемы в центральной зоне обороны. Наш уважаемый Георгий Джикия не может позиционно действовать. Он должен находиться позади на пару метров от соперника, чтобы подстраховать заранее. Но Джикия играет на линии с ним, и все мячи нам забивили передачами за спину. Разве так можно? Черчесов – очень упертый человек, будет держать свою линию, продолжать поиски и не обращать внимания на все разговоры. Но сегодня у него нет состава, который он хотел бы. (Игорь Новиков)