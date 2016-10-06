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Анзор Кавазашвили: "Сколько можно ставить Акинфеева в состав сборной?"

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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что травма основного голкипера сборной России Игоря Акинфеева позволит тренерам проверить других кандидатов на позицию первого номера. Акинфеев из-за повреждения пропустит контрольный матч с Коста-Рикой, который произойдет 9 октября в Краснодаре. В сборную приглашены три вратаря - Сослан Джанаев, Станислав Крицюк и Александр Беленов.

– Игорь улетел к немецким врачам, так что, желаю ему здоровья, – говорит Кавазашвили. – Но вы знаете, как говорится, нет худа без добра. Теперь Станислав Черчесов увидит в деле других вратарей. Потому что Акинфеев уже устал, наши тренеры его уже "добили". Ну сколько можно его ставить в состав? А как же остальные? Так у нас никогда не подрастет смена! Другие голкиперы тоже должны почувствовать уверенность в своих силах.

– Но ведь тренеры сборной себе не враги. Раз ставили Акинфеева, значит, считали его лучшим.

– Хорошо. Это их выбор. Но зачем вызывать на товарищеские встречи других вратарей? Чтобы они посидели на лавке? Для галочки, что ли? Думал, что с Турцией выйдет на поле, например, Джанаев. Но сыграл Акинфеев. Ребята, но он уже устал от обстановки, от своих защитников. Ему нужна передышка. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Кавазашвили

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