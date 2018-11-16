Анзор Кавазашвили: "Нужно прекращать выдавать паспорта иностранцам. Через год не увидим в сборной ни одного российского воспитанника!"

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился с "СЭ" мнением о привлечении в нашу национальную команду натурализованных игроков. Вчера товарищеском матче с Германией (0:3) за Россию дебютировал бывший гражданин Бразилии Ари. Также в стартовом составе вышли этнические немцы Роман Нойштедтер и Константин Рауш.

– Нужно прекратить эту неприятную тенденцию с выдачей всем российских паспортов, – считает Кавазашвили. – Обрусевшие иностранцы начинают занимать основные позиции в сборной. Так может дойти до того, что через год мы в национальной команде не увидим вообще ни одного российского воспитанника. Пора уже прекращать это, нужно своих подтягивать! (Игорь Новиков)