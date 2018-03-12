Анзор Кавазашвили: "Габулов в сборной? Тогда зовите и меня пятым вратарем!"

Бывший вратарь сборной СССР и "Спартака" Анзор Кавазашвили уверен, что в заявку на домашний чемпионат мира попадут голкиперы Игорь Акинфеев, Андрей Лунев и Александр Селихов. По словам специалиста, приглашение Владимира Габулова на контрольные матчи с Бразилией (23 марта, Москва, 19.00 мск) и Францией (27 марта, Санкт-Петербург, 18.50 мск) ничего не значит.

- Почему Черчесов вызвал Габулова? У них хорошие отношения, - выразил уверенность Кавазашвили. - Именно с этим связываю приглашение в команду. Безусловно, Акинфеев, Лунев и Селихов - лучшие вратари и оптимальный вариант для сборной. Все равно в окончательную заявку на ЧМ попадут три вратаря, и Габулова там, думаю, не будет.

С таким же успехом можно вызвать и меня пятым вратарем. Тоже готов посмотреть, как там обстановка внутри команды. Но Черчесов, за которого я выступал, как за тренера сборной, не зовет меня ни тренером, ни консультантом, ни вратарем (смеется). (Андрей СИЗЯКИН)