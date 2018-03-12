Анзор Кавазашвили: "Дзюба - совсем недалекий парень, он изжил себя для сборной"

Бывший вратарь сборной СССР и "Спартака" Анзор Кавазашвили не удивлен, что главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов не пригласил на контрольные матчи с Бразилией и Францией форварда тульского "Арсенала" Артема Дзюбу. По мнению ветерана, нападающий сам не использовал свой шанс.

- Дзюба себя для сборной изжил. Мне очень обидно, что он не понял, с каким тренером работает. Я имею в виду Манчини. Итальянец - большой европейский тренер, это стало понятно, когда он пришел в "Манчестер Сити" и выиграл чемпионат. Манчини - классный тренер, но Дзюба этого не понял и не стал работать по его требованиям. У Артема все его хихи да хаха. Манчини по-другому воспитан, у него иные требования - он не будет бегать за тобой по туалетам и смотреть, что ты нюхаешь и пьешь. Если он дал задание, то надо было выполнять.

Чемпионат мира был последней зацепкой для Дзюбы красиво завершить карьеру. Но он, похоже, совсем недалекий парень и этого не понял. Повторюсь, на мой взгляд, Дзюба себя для сборной изжил. (Андрей СИЗЯКИН)

Селихов, Нойштедтер и Черышев вызваны в сборную России на матчи с Бразилией и Францией