Анзор Кавазашвили: "Дзюба - совсем недалекий парень, он изжил себя для сборной"

Бывший вратарь сборной СССР и "Спартака" Анзор Кавазашвили не удивлен, что главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов не пригласил на контрольные матчи с Бразилией и Францией форварда тульского "Арсенала" Артема Дзюбу. По мнению ветерана, нападающий сам не использовал свой шанс.
- Дзюба себя для сборной изжил. Мне очень обидно, что он не понял, с каким тренером работает. Я имею в виду Манчини. Итальянец - большой европейский тренер, это стало понятно, когда он пришел в "Манчестер Сити" и выиграл чемпионат. Манчини - классный тренер, но Дзюба этого не понял и не стал работать по его требованиям. У Артема все его хихи да хаха. Манчини по-другому воспитан, у него иные требования - он не будет бегать за тобой по туалетам и смотреть, что ты нюхаешь и пьешь. Если он дал задание, то надо было выполнять.
Чемпионат мира был последней зацепкой для Дзюбы красиво завершить карьеру. Но он, похоже, совсем недалекий парень и этого не понял. Повторюсь, на мой взгляд, Дзюба себя для сборной изжил. (Андрей СИЗЯКИН)
Селихов, Нойштедтер и Черышев вызваны в сборную России на матчи с Бразилией и Францией
- Артем Дзюба
- Станислав Черчесов
- Спартак (футбол)
- Роберто Манчини
- Анзор Кавазашвили
- Сборная СССР
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Арсенал Тула
Несвин
Хорошо быть таким недалеким парнем, как Дзюба. Огромные, фантастические деньжища, о которых подавляющее большинство людей даже и представить себе не могут, обеспеченная жизнь до глубокой старости, да еще и детям и внукам хватит.
16:16
maslo
Карпин, Эмери, Манчини- тренеришки. С ним только Божович может работать , поскольку сам неплохой хохмач.
16:02
Flamenco
Анзор прав! Дзюба в пролёте, и в Китай не уехал зря!
15:47
Объектив
Читаю мнение Кавазашвили о Манчини как тренере - и уже неинтересно, что он думает о Дзюбе...
15:44
Jean4
Однако на ЧМ-18 уверен он будет в составе. Ибо брать попросту больше некого. А насчет "туалетов" такое ощущение, что Кавазашвили знает больше других и сам лично что-то там видел.
15:13
Ботаникум
Для сборной и "госмуды" как раз ТАКИЕ, про Муму НЕ ЧИТАВШИЕ, и НУЖНЫ!?....
15:04