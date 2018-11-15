Анзор Кавазашвили: "Черчесов погладит Лева по голове и скажет: "Прощай, мой дорогой"

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился с "СЭ" своими ожиданиями от товарищеского матча Германия – Россия, который состоится сегодня в Лейпциге (22.45 по московскому времени).

– Сборная Германии сейчас в кризисе. Можем ли мы рассчитывать на уверенную победу россиян? – вопрос Кавазашвили.

– Не стал бы обольщаться. Немцы и в худшем состоянии не терпели поражений с крупным счетом. Даже не надейтесь на это. Нам сам им нужно улучшать игру и создавать больше голевых моментов. Этому тоже следует учиться. Тем более, что пижонов сейчас в нашей команде нет – все носятся как лошади.

– Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев находится на грани отставки. Как считаете, может его сегодня "уволить" старый знакомый Станислав Черчесов?

– Возможно, так оно и случится. Не удивлюсь, если после поражения от нашей сборной Черчесов погладит Лева по голове и скажет: "Прощай, мой дорогой". Я откровенно удивляюсь тому, что после провала немцев на чемпионате мира этот тренер остался в команде. Он же допустил откровенную ошибку, когда после победы на Кубке конфедераций стал добавлять в молодой коллектив стариков. (Елена Григорьевская)