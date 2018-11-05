Анзор Кавазашвили: "Чалов в сборной России? Дзюба скоро может выпасть из состава, ему надо искать замену"

Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили в интервью "СЭ" выразил свое мнение по поводу состава российской национальной команды на ближайшие матчи с Германией (товарищеский, 15 ноября в Лейпциге) и Швецией (Лига наций, 20 ноября в Сольне).

Перед заключительной встречей в группе 2 лиги В Лиги наций россияне лидируют с семью очками, у Турции – 3, у шведов – 1, но на одну игру меньше. Подготовку сборная начнет 12 ноября в Новогорске.

– Черчесов ищет достойных игроков, которые проявляют себя в премьер-лиге. В связи с отсутствием классных футболистов он цепляется за мало-мальски талантливых ребят, – сказал Кавазашвили. – Чалов уже два года выступает в основном составе ЦСКА и проявляет незаурядное мастерство в том, что умеет забивать. Из-за того, что Дзюба скоро может выпасть из состава, ему надо искать замену – например, Смолов не оправдал надежд на чемпионате мира. Сегодня Чалов, возможно, не такой уж ярко выраженный центрфорвард, но за счет движения, врываний в штрафную он быстро разбирается с мячом и создает моменты.

– Федор выдержит конкуренцию в сборной?

– Полоз все-таки не чистый нападающий, он действует с фланга. Что касается Заболотного, то даю хорошую оценку его росту и настойчивости, но у него нет тонкого исполнительского мастерства в тех моментах, когда есть три секунды, чтобы пробить. Парень долго с мячом разбирается и не очень четко исполняет моменты. Антон не основной игрок сборной. Нужны тонкость и чутье, чтобы добить мяч или подставить ногу. Дзюба в этом плане потихоньку сдает. У Чалова же проявляется что-то хорошее.

– Вызовы Ахметова и Набабкина закономерны?

– Для Ахметова это аванс. Человек постоянно выходит в основном составе ЦСКА, теперь Черчесов решил попробовать его на ином уровне. Тренер ищет оптимальные сочетания игроков, чтобы возникло взаимопонимание. Того же Набакина по этой же причине вызвали. Дело в том, что у нас сейчас нет звезды, каким в свое время был Блохин, которого могли поставить куда угодно и он всегда приносил пользу. Нужны футболисты, способные друг друга заменить.

– Кто первый номер сборной?

– Главное, чтобы Гильерме понял, что дух сборной России намного выше, чем в "Локомотиве". Год назад говорил, что Селихов и Лунев – вратари, которые могут в ближайшее время заменить Акинфеева. Этого пока не произошло. Лунев не смог закрепиться в составе, Селихов сломался. Сейчас идут поиски других вратарей.

– У Максименко есть шанс попасть в сборную?

– Думаю, да. Но есть минус – при прекрасных данных очень неуверенная игра на выходах. Голкипер с такой фигурой, резкостью, мощным торсом должен все время быть хозяином в своей штрафной. (Арман Мкртчян)​

Сборная России назвала состав на матчи с Германией и Швецией. В него включены Набабкин, Ахметов и Чалов