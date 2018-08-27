Анзор Кавазашвили: "Акинфееву скоро будет 40 лет, пора проверять новых игроков"

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился своим мнением относительно состава сборной России на сентябрьские матчи. Соперниками национальной команды будут Турция (Лига наций, 7 сентября, Трабзон) и Чехия (товарищеский матч, 10 сентября, Ростов-на-Дону).

– Когда объявляли состав, там было написано, что Игорь Акинфеев выведен из сборной за слабую игру? Не было? Ну, значит все нормально, Черчесов просто проверяет других игроков, – начал Кавазашвили. – Акинфееву уже скоро будет 40 лет (Акинфееву 8 апреля исполнилось 32. – Прим. "СЭ"), ексель-моксель! Через два года будет чемпионат Европы, надо уже сейчас формировать состав, который будет там выступать, пора вводить молодых игроков. Иначе мы опять поедем на турнир стариками, а потом будем плакать, что у нас ничего не получилось. Необходимо удержаться на волне, на которой мы оказались после ЧМ-2018, надо искать новые таланты в России, а их много!

Черчесов начинает набирать новый состав, и если молодой футболист, из, например, "Урала", хорошо выступает за свою команду, то Черчесов его обязательно пригласит! Необходимо следить за развитием игроков, это и есть игра на перспективу.

А когда РФС примет правильное решение – сократить количество легионеров до трех человек – тогда остальные места будут за российскими футболистами, и уже через 3-5 лет, мы получим новых, своих, доморощенных футболистов.

Так что Черчесов делает все правильно, даже Дзюба вызван больше в рекламных целях, потому что он сейчас на языке даже у новорожденного. Поэтому я не удивлен, у нас много талантливых вратарей, тот же Максименко, который уже конкурирует со взрослыми вратарями. (Никита АРМАНД)