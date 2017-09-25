Антон Заболотный: "Я не Дзюба, я ни на кого не похож"

Нападающий "Тосно" Антон Заболотный считает, что незаменимых людей нет. По его словам, он хочет воспользоваться шансом и заменить Артема Дзюбу в сборной России.

– Вы уже говорили, что не любите сравнения с другими футболистами. Но вас в сборной сейчас рассматривают как замену Артему Дзюбе. Готовы справиться с функциями форварда "Зенита"?

– Знаю одно. Я уже поиграл во многих клубах, где приходилось конкурировать со старожилами. В футбольном мире все прекрасно понимают, что незаменимых людей нет. Если мне сейчас выпадет шанс заменить Дзюбу, я его не упущу. На моем месте так бы ответил, наверное, любой нападающий. Такая у нас судьба.

– Но с Дзюбой вы бы по-прежнему параллели не проводили?

– Нет. Я не Дзюба, а форвард другого плана. Каждый футболист индивидуален. У Артема есть свои сильные стороны, у меня – свои. Специалисты могут нас с ним сравнивать, но я ни на кого не похож.

– Вы попали в одну компанию с Кокориным, Смоловым, Полозом. Кто тогда сейчас является для вас главным конкурентом?

– Уже не в первый раз тренируюсь с этими ребятами. С Кокориным и Полозом мы вместе играли еще за сборную ДЮСШ, а со Смоловым пересекались в молодежке. Кого-то выделять из них я бы не стал. Все – классные ребята, лучшие нападающие в России. Мне будет приятно и полезно поработать с ними, готов конкурировать. Думаю, смогу прибавить и поднять свой уровень во время совместного сбора с такими исполнителями. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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