Антон Заболотный: "Выйти за сборную в матче с Аргентиной - такое откладывается в копилочку"

Нападающий "Тосно" Антон Заболотный признал, что "Зенит" (0:5) атаковал качественнее команды из Ленинградской области. Кроме того, он отметил, что опыт игры против сборной Аргентины (0:1) поможет ему в будущем.

– Команда соперника больше владела мячом и качественнее атаковала – сказал Заболотный. – Будем стремиться побеждать, работать над своей игрой. Пусть это и плохой опыт, но все-таки опыт. Движемся дальше.

– Робости от переполненных трибун не было?

– Дело не в робости. Просто у нас два-три футболиста выпали, неудачно вошли в игру. От этого пострадало качество. Сложно играть в такой ситуации – отсюда и результат.

– Вы сыграли за сборную, пусть и немного, но против Аргентины.

– Это положительное движение для меня. Тоже опыт. Выйти за сборную в таком матче – такое откладывается в копилочку. Надо дальше работать, показывать себя и прибавлять в мастерстве. (Сергей ЯРЕМЕНКО)