Антон Заболотный: "Волнение перед матчем с Аргентиной есть, но не паника"

Нападающий сборной России Антон Заболотный после тренировки на базе в Новогорске отметил, что у команды нет паники в преддверии товарищеского матча с Аргентиной. Он также добавил, что эта встреча станет для россиян проверкой.
- Черчесов вспоминал сегодня перед тренировкой победный матч "Спартака" с "Наполи" Марадоны. Что он сказал? Чтобы сыграли так же?
- Да, хотелось бы повторить. Будем стремиться, - сказал Заболотный. - Изучим соперника как следует.
- Что для вас значит матч с Аргентиной?
- Есть волнение, но не паника. Это нормально, рабочее настроение. Нас ждет серьезная проверка. К тому же состоится открытие новых "Лужников". Хочется, чтобы нас пришло поддержать как можно больше зрителей.(Филипп ПАПЕНКОВ)
Сборная России в понедельник начала тренировочный сбор в Новогорске для подготовки к товарищеским матчам с Аргентиной и Испанией. Встреча с аргентинцами состоится 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Игра с испанцами пройдет 14 ноября в Санкт-Петербурге.
- Сборная России (футбол)
- Златан Ибрагимович
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Лионель Месси
- Антон Заболотный