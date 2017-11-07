Антон Заболотный: "Волнение перед матчем с Аргентиной есть, но не паника"

Нападающий сборной России Антон Заболотный после тренировки на базе в Новогорске отметил, что у команды нет паники в преддверии товарищеского матча с Аргентиной. Он также добавил, что эта встреча станет для россиян проверкой.

- Черчесов вспоминал сегодня перед тренировкой победный матч "Спартака" с "Наполи" Марадоны. Что он сказал? Чтобы сыграли так же?

- Да, хотелось бы повторить. Будем стремиться, - сказал Заболотный. - Изучим соперника как следует.

- Что для вас значит матч с Аргентиной?

- Есть волнение, но не паника. Это нормально, рабочее настроение. Нас ждет серьезная проверка. К тому же состоится открытие новых "Лужников". Хочется, чтобы нас пришло поддержать как можно больше зрителей.(Филипп ПАПЕНКОВ)

Сборная России в понедельник начала тренировочный сбор в Новогорске для подготовки к товарищеским матчам с Аргентиной и Испанией. Встреча с аргентинцами состоится 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Игра с испанцами пройдет 14 ноября в Санкт-Петербурге.

Россия - Аргентина: как идет подготовка к матчу. LIVE!