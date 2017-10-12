Антон Заболотный: "В полной мере ощутил себя игроком главной команды страны"

Нападающий "Тосно" Антон Заболотный в интервью "Известиям" отметил, что доволен своим дебютом в сборной России. Форвард выходил на замену в товарищеских матчах с Кореей (4:2) и Ираном (1:1).

– Выходы на замену в матчах с Кореей и Ираном можно назвать вашим дебютом в сборной?

– Конечно, месяц назад была товарищеская игра с российским клубом, а сейчас уже с национальными командами. Это совершенно другой уровень – все гораздо серьезнее. Сейчас в сборной России собраны лучшие игроки России. Приятно выходить на поле и играть вместе с такими футболистами. Можно сказать, именно сейчас в полной мере я ощутил себя игроком главной команды страны.

– Как оцените взаимодействие с партнерами по сборной?

– Слишком мало времени было в обоих матчах, чтобы сыграться всерьез. Кое-что наиграли на тренировках, и Станиславом Саламовичем была поставлена задача за счет моих габаритов навязать борьбу сопернику, прессинговать его оборону, выигрывать верховую борьбу. Не могу сказать, что это получилось у меня очень хорошо.

– Корея и Иран производят впечатление команд, с которыми будет сложно на чемпионате мира?

– Видно, что команды серьезные и не зря попали на турнир. Организация игры, самоотдача, индивидуальные действия отдельных футболистов – на очень высоком уровне. Составы у них уже наиграны, а мы пока еще ищем оптимальные сочетания. При этом сумели выиграть у корейцев и сыграть вничью с Ираном, так что есть поступательное движение вперед.