Антон Заболотный: "Приглашение в сборную России – это новая глава в моей футбольной карьере"

Нападающий "Тосно" Антон Заболотный считает, что вызов в сборную России​ станет для него новой главой в карьере. Также 26-летний игрок надеется, что сможет сыграть на чемпионате мира-2018, который пройдет в России. Напомним, форвард был включен в расширенную заявку для участия в учебно-тренировочном сборе, который пройдет в Новогорске с 28 августа по 3 сентября.

- Этот вызов для меня – это новая глава в моей футбольной карьере, - цитирует "Р-Спорт" Заболотного. - Очень приятный вызов, я бы сказал неожиданный для меня. Я был сконцентрирован на игре в чемпионате, голова думает только о том, как восстановиться от игры к игре. Я прошел большой путь в жизни, итогом стало то, что я заслужил вызов. Мне дают шанс. Теперь самые высокие задачи в сборной: надо проявить себя, показать себя и много работать. Думаю, у меня все получится. Я приложу максимум усилий, чтобы поехать на чемпионат мира.

В глубине души, в потайных желаниях хотелось попасть в сборную. Ради этого и идет вся работа. Не знал, что это случится настолько неожиданно и приятно. Думаю, эти голы свою роль сыграли, но все знают, что в сборную не вызывают по одному или двум матчам. Думаю, заслужил своей игрой и в предыдущих турах. Я приложу все силы к тому, чтобы закрепиться в сборной и во мне не разочаровались.

Рауш, Караваев, Кузяев и Заболотный – в расширенной заявке на сбор сборной России