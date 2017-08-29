Антон Заболотный: "Постараюсь пробиться на чемпионат мира"

Нападающий "Тосно" Антон Заболотный, вызванный в сборную России для участия в учебно-тренировочном сборе, поблагодарил тренерский штаб команды за доверие. Напомним, что сбор российской команды начался 28 августа, а завершится 3 сентября контрольным матчем с московским "Динамо".

– Вызов в сборную – очень приятное событие в жизни, попытаюсь оправдать доверие штаба и пробиться на чемпионат мира, – сказал Заболотный. – Говорят, из этого состава мало кто останется в сборной? На меня эта информация не давит. Шанс закрепиться есть у каждого.

Сборная играет с клубом? Для меня это неважно. Была бы вместо "Динамо" другая сборная, была бы такая же мотивация победить. (Михаил ГОНЧАРОВ)