Антон Заболотный: "Перед вызовом в сборную говорил, что я в плохой форме. Больше таких интервью давать не буду"

Нападающий сборной России Антон Заболотный после тренировки на базе в Новогорске подчеркнул, что был слишком самокритичен, когда говорил о том, что находится не в лучшей форме перед вызовом в национальную команду. Он добавил, что больше не будет давать таких интервью.

- После матча с "Динамо" вы сказали, что оцениваете свою форму как не очень хорошую и что вызов в сборную станет для вас глотком свежего воздуха. Надышались?

- У меня так бывает: слишком самокритичен. Сказал тогда на эмоциях. Это неправильно, - отметил Заболотный. - Вызов в сборную для меня - это в первую очередь опыт, и я очень рад, что главный тренер сделал такой выбор. Работать с такими игроками приятно. А интервью таких постараюсь больше не давать.(Филипп ПАПЕНКОВ)

Сборная России в понедельник начала тренировочный сбор в Новогорске для подготовки к товарищеским матчам с Аргентиной и Испанией. Встреча с аргентинцами состоится 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Игра с испанцами пройдет 14 ноября в Санкт-Петербурге.

Антон Заболотный: "Вызов в сборную станет глотком воздуха, ведь я не в лучшей форме" // Россия - Аргентина: как идет подготовка к матчу. LIVE!