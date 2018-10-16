Антон Заболотный: "Очень приятно находиться в составе сборной России"

Нападающий сборной России Антон Заболотный в интервью "Известиям" отметил, что ему приятно находиться в составе команды. Форвард провел 87 минут в матче Лиги наций против Швеции (0:0), на игру с Турцией (2:0) остался в запасе.

– Какие впечатления от прошедшего сбора национальной команды?

– Все отлично. Очень приятно находиться в составе сборной, особенно после летнего результата на чемпионате мира. Мы идем к своей цели, пытаемся выполнять то, что от нас требуется. Думаю, на следующем сборе мы должны решить свою задачу.

– Матч против Швеции закончился нулевой ничьей. Это первая игра после ЧМ-2018, в которой команда не смогла забить.

– У шведов очень боевитая команда. Они хорошо подготовились к матчу с нами. Это была первая игра как для нас, так и для них, поэтому футболисты обеих сборных выглядели свежо, действовали плотно. К примеру, в матче с Турцией чувствовалось, что и нам, и им тяжеловато физически, в результате чего в ходе матча появлялись свободные зоны. В целом могу сказать, что результат двух матчей для нас хороший.