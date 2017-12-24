Антон Заболотный: "Не считаю, что вытеснил Дзюбу. Конкуренция продолжается"

Нападающий "Зенита" и сборной России Антон Заболотный в интервью еженедельнику "Футбол" выразил уверенность в том, что борьба с одноклубником Артемом Дзюбой за место в составе национальной команды на чемпионат мира 2018 года далека от завершения. Форвард отметил, что Александр Кокорин и Федор Смолов заслужили право на ошибку, у них больший кредит доверия от Станислава Черчесова, чем у других игроков группы атаки.

- Вы в обойме, которую Черчесов, похоже, для участия в чемпионате уже определил. Это добавляет в атмосферу сборной спокойствия?

- Спокойствия по этому поводу нет. И не будет ни у кого до момента объявления состава на турнир. Все предыдущие матчи и достижения ничего не гарантируют. И уж точно они ничего не будут значить, если кто-то перестанет прогрессировать и соответствовать требованиям сборной. Черчесов в этом смысле жесткий тренер, он прямо говорил: перестанете показывать футбол, который я хочу видеть, – вас здесь не будет.

- Чувствуется, что у Кокорина со Смоловым в национальной команде сейчас особый статус? Что права на ошибки у них побольше, чем, возможно, у других.

- Так ребята этот статус заслужили и постоянно его подтверждают! Очевидно же, что они среди сильнейших нападающих страны. Думаю, никто не возьмется в этом сомневаться. Кокорин и Смолов – лидеры своих команд, постоянно на виду на поле, много создают, много забивают. Какие могут быть вопросы?

- Ваше появление в сборной воспринимается так, что вы потеснили Артема Дзюбу. Да и Черчесов говорил на эту тему без полутонов. Рассуждая об итогах Кубка конфедераций, главный тренер усомнился, что национальной команде нужны габаритные форварды. А когда за сборную дебютировали вы, он сказал, что вы хоть и габаритный, но подвижный.

- Мнение Станислава Саламовича я знаю. Его слова читаю, слушаю. Но не считаю, что вытеснил Артема. Он очень хороший нападающий, все знают, насколько сильно Дзюба может играть. Думаю, конкуренция между нами продолжается. Месяцы перед чемпионатом мира станут решающими – тогда и выяснится, кто лучше смог себя показать.