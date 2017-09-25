Антон Заболотный: "Не могу поставить Кокорина выше остальных нападающих"

Нападающий "Тосно" Антон Заболотный рассказал о том, что рад вызову в сборную России. По его словам, он сделает все от себя зависящее, если его выпустят на поле.

– Кокорин – форвард номер один в России?

– Не могу поставить его выше других нападающих сборной. Да, в последнее время Александр показывает великолепный футбол. Но один в поле не воин. Если в сборной все сплотятся, нас сложно будет остановить. Играют не имена, а команда. Верю, что нашему тренеру по силам создать великолепную сборную.

– Какое выступление лично вы для себя посчитаете успешным в матчах с Кореей и Ираном?

– Прежде всего, нужно, чтобы сборная одержала две победы. Я же хочу принести максимум пользы команде. Если отличусь в этих встречах, это реально станет для меня большим успехом.

– Между тем, многие считают, что Черчесов впереди будет делать ставку на связку Кокорин – Смолов. Готовы быть запасным в этой сборной?

– Для любого игрока приятно быть частью национальной команды. Я уже очень рад, что проведу сбор под флагом России. Понятно, что любой футболист хочет играть. А дальше уже решает тренер. Но если меня выпустят даже на пять минут в конце матча, сделаю все от себя зависящее. Не могу сказать, чтобы буду переживать, если стану третьим или четвертым форвардом сборной. Это рабочие моменты, я готов помогать в любом качестве. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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